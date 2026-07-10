Nico Paz revela que jugar un Mundial con Argentina es su “sueño desde que era chiquito”

El mediocampista argentino Nico Paz aseguró que disputar un Mundial con la selección argentina representa un “sueño” que tenía desde niño y afirmó que reemplazar a Lionel Messi es “imposible”.

Con apenas 21 años, el volante nacido en España es el jugador más joven del plantel dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial y vive su primera Copa del Mundo junto al capitán argentino, que disputa el que se presume será su último torneo mundialista.

“Es un orgullo muy grande, un sueño que tengo desde que era chiquito. Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país, me compraba las camisetas con mi nombre, siempre alentando desde un poco más lejos que los demás”, dijo Paz en una entrevista a la FIFA publicada en el medio argentino TyC Sports.

El futbolista, que se formó en España y debutó profesionalmente en el Real Madrid antes de continuar su carrera en el Como italiano, explicó que la experiencia de su padre, Pablo Paz integrante de la selección argentina que disputó el Mundial de Francia 1998, fue determinante en su camino.

“Me ayudó mucho y me enseñó mucho. Que haya jugado en la selección y un Mundial me lo hace todo un poquito más fácil. Desde chiquito me ha hecho ver que era posible”, afirmó.

Paz también reconoció la dificultad de tomar dimensión del momento que atraviesa al compartir equipo con Messi.

“Intento ser consciente aunque es difícil porque lo que estoy viviendo es algo que le gustaría a todo el mundo: vivir un Mundial, con la Selección, el último de Leo”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de suceder al capitán argentino, fue tajante: “Reemplazarlo no, porque es imposible: es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él. Es un orgullo compartir plantel con él y algunos minutos, como en los amistosos, un sueño”.

El mediocampista también agradeció el respaldo de los aficionados argentinos, que, según confesó, lo sorprendió desde su inicio en la selección.

“Me sorprende que tanta gente me ame. Me ayuda muchísimo a estar suelto y con confianza en el campo. Intento devolverles eso”, señaló.

De cara al partido de cuartos de final frente a Suiza, Paz advirtió sobre la dificultad del rival y aseguró que el equipo ya está enfocado en el próximo desafío.

“Suiza tiene grandes jugadores que manejan bien la pelota y vamos a tener que hacer un gran partido para pasar de ronda. Hay que corregir errores, este equipo va a darle todo para lograr el sueño”, afirmó. (EFE)