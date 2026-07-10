Aprueban una regulación para los cigarrillos electrónicos en Bahía Blanca

Carlos Alonso, concejal de La Libertad Avanza, habló en Contra Reloj por De La Bahía, sobre la aprobación del marco regulatorio para comercialización, uso, publicidad y distribución de cigarrillos electrónicos en Bahía Blanca.

“Esta ordenanza es similar a la ordenanza antitabaco: prohíbe el uso del vaper en espacios públicos y concurridos, como así también en edificios públicos y colegios, condiciona su utilización en eventos deportivos y culturales, donde si se prohíbe la publicidad y comercialización”, señaló.

El edil mencionó que los cigarrillos electrónicos hacen daño a la salud y remarcó que “lo usan menores de edad, combinándolo con cannabis, que se camufla con el olor del vaper y es usado en los colegios”.