Nueva edición de la Carrera de la Mujer: cómo participar

El próximo domingo 8 de marzo, se correrá la tradicional Carrera de la Mujer “Homenaje a Elsa Strizzi”, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La carrera será de 5 kilómetros y la caminata participativa de 3 kilómetros.

Para participar, se deberá completar el siguiente formulario: https://forms.gle/7W1bnwPDFBvagwnCA.

Habrá tiempo de inscribirse hasta el jueves 5, a las 13.

Pueden anotarse mayores de 16 años (menores de edad pueden participar sin inscripción).

A modo de inscripción, se recibirán donaciones de productos de higiene personal femenino (toallitas, protectores diarios, copa menstrual, tampones, etc.), que serán entregados a diferentes entidades de nuestra ciudad.

La largada será a las 10 en el playón de la UNS (Alem 1253). A partir de las 8, será la entrada en calor y se entregarán las remeras para las primeras 700 inscriptas.