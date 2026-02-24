Detectaron un caso de gripe aviar en aves de corral y el Gobierno suspendió exportaciones

La confirmación de un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alertas sanitarias y comerciales en la cadena avícola.

Tras el diagnóstico positivo, se dispuso el cierre temporal de las exportaciones de carne aviar hacia los mercados que exigen el estatus de país libre de la enfermedad.

Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el caso fue detectado en aves reproductoras de un establecimiento ubicado en la localidad bonaerense de Ranchos, luego del análisis de muestras en el laboratorio oficial del organismo.

Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

Ante el hallazgo, el organismo informará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se suspenderán temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad. No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, Argentina podrá continuar comercializando con aquellos Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.

Cabe destacar que la producción destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad, dado que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos.