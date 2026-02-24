Palos Verdes: realizarán trabajos en la red de agua

ABSA informó que mañana, miércoles 25, se llevarán adelante trabajos sobre cañerías en las calles Cambaceres y Leumann, entre Charcas y Yapeyú.

Las tareas a cargo de terceros, requieren la interrupción del suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Sívori, Avenida Cabrera, Tres Sargentos y Scalabrini Ortiz, hasta la finalización de las mismas.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias del sector, realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso, cuidar su uso destinándolo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.