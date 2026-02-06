Nuevo tomógrafo de última generación para el Hospital Municipal

El Hospital Municipal Leónidas Lucero cuenta con un nuevo tomógrafo computado que implica una incorporación estratégica de alta complejidad en el sistema de salud de de Bahía Blanca.

La adquisición del equipamiento, por un monto de $573.357.750, fue financiada íntegramente con fondos provenientes de la donación efectuada por la banda de rock “La Renga”.

La presentación formal del citado tomógrafo contó con la presencia del intendente municipal Federico Susbielles, quien remarcó que esta inversión fortalecerá de manera sustancial la capacidad diagnóstica, la calidad de atención y la equidad en el acceso a tecnología sanitaria de última generación.

Además, implica “la alegría por poder recorrer nuevamente este hospital, orgullo para todos los bahienses, que cuenta con nuevos equipamientos, promovido por DESA, y con el enorme gesto solidario del grupo La Renga”.

“Es un aporte de calidad y será utilizado por grandes profesionales. Esta incorporación tecnológica nos compromete a seguir trabajando con este nosocomio y próximamente estaremos inaugurando un nuevo sector”, afirmó Susbielles.

En tanto Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal, señaló que la inversión en todos los equipamientos rondó el millón de dólares y agradeció, al igual que el intendente y en nombre de la comunidad que conforma el Léonidas Lucero, al grupo La Renga y al grupo DESA por permitir que Bahía Blanca tenga un modo de poder brindar una mejor atención a los vecinos.

Finalmente, María Fernanda Bartolini, directora de Atención Hospitalaria, indicó que “este equipo de última generación, permite una mejor calidad de imagen y seguridad para el paciente y cada equipo de trabajo. Tendrá un uso integral porque se puede utilizar en situaciones de urgencia, como en el seguimiento de otras enfermedades”.

Para la comunidad de Bahía Blanca, esta incorporación representa un impacto directo en la calidad de atención, al reducir derivaciones a otros centros, acortar tiempos diagnósticos críticos y garantizar el acceso local a estudios de alta complejidad, con estándares de calidad y seguridad.

En este sentido, el equipo se consolida como una herramienta clave para una atención más oportuna, segura y equitativa, alineada con los principios de salud pública y con el compromiso institucional de fortalecer el sistema sanitario local.

Características

Se trata de un tomógrafo computado multicorte Philips Incisive CT Pro de 128 cortes. Este equipamiento permite la realización de estudios tomográficos de alta precisión y rápida adquisición, fundamentales para la atención de urgencias y emergencias, como politraumatismos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias internas, tromboembolismo pulmonar y patologías agudas tiempo-dependientes.

Su elevada resolución espacial y temporal mejora significativamente el diagnóstico en neuroimágenes, estudios cardiovasculares, oncología, tórax y abdomen, posibilitando diagnósticos más certeros y oportunos.

El sistema incorpora tecnologías avanzadas de reducción de dosis de radiación, optimizando la seguridad del paciente y del equipo de salud, lo que resulta especialmente relevante para poblaciones vulnerables, como personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y población pediátrica.

Asimismo, su diseño ergonómico y sus accesorios de posicionamiento garantizan mayor confort, reproducibilidad de estudios y menor necesidad de repeticiones.

Desde el punto de vista operativo, el Incisive CT Pro permite incrementar la productividad del servicio de diagnóstico por imágenes, reduciendo los tiempos de estudio, mejorando el flujo de pacientes y disminuyendo los tiempos de espera, tanto en la guardia como en la atención programada. Esta eficiencia contribuye a descomprimir la demanda asistencial, optimizar el uso de los recursos humanos y fortalecer la capacidad resolutiva del sistema público de salud.