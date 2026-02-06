A fines de febrero se realizará el juicio oral por un femicidio ocurrido en Pigüé

Durante los días 18, 19 y 20 de febrero, en dependencias del Tribunal en lo Criminal Nº 2, se desarrollará el juicio oral y público para analizar la conducta de Leandro Sebastián Torres detenido por el femicidio de Carla Elizabeth Romero Candia, ocurrido en la localidad de Pigüé.

Según la causa, investigada por la fiscalía a cargo de Jorge Viego, el hecho se produjo el 14 de noviembre de 2023, en el interior del domicilio ubicado en calle Alem 379 de esa localidad, cuando el hombre con la utilización de un cuchillo le habría causado la muerte de manera intencional a la mujer, con quien mantenía una relación de pareja.

La víctima sufrió una lesión punzo cortante en tórax, que le causó la muerte por shock hipovolémico grave e irreversible a nivel abdominal.

La fiscalía sostuvo que todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer.

Torres fue detenido a fines de enero de 2024 en la localidad de Almirante Brown y no declaró durante la instrucción de la causa.

El acusado llega a juicio imputado del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.