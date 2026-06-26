Nuevos datos en la causa por el coipo: testigos, un celular clave y pedido de elevación a juicio

Santiago Garrido, secretario general del Ministerio Público Fiscal, habló en ContraReloj por De La Bahía y confirmó nuevos datos sobre la causa iniciada a los dos estudiantes que asesinaron al coipo.

Por esta causa, dos mujeres declararon ante la Justicia que vieron el ataque y aportaron información sobre esa noche.

Además, se supo que los imputados quisieron entrar con el cuerpo de la nutria a una estación de servicio, pero que las empleadas del local no lo permitieron, por eso procedieron a dejar el cadáver en la vereda y al salir del local fueron a buscarlo.

Este martes se abrirá el teléfono de uno de los acusados y en breve se pedirá la elevación a juicio de los jóvenes.