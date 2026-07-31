viernes, julio 31, 2026
Golazo HD

Octavos de final de la Copa Sudamericana: cuándo juegan Boca y River

De La Bahía 915

La Conmebol confirmó las fechas y horarios para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors se enfrentará a Deportivo Recoleta el martes 11 de agosto, a las 19, mientras que River Plate jugará contra Independiente Santa Fe el miércoles 12, a las 21:30.

El partido de ida del Xeneize será en La Bombonera y la vuelta, el 18 de agosto en Paraguay.

El Millonario, por su parte, comenzará la serie en Bogotá y la definirá el 19 de agosto en el Más Monumental.

El ganador de la llave de Boca jugará contra el vencedor de Bolívar-São Paulo, y el de River lo hará con el de Vasco da Gama-Olimpia.

La final del torneo está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Comentarios

You May Also Like

Dirigir a Boca sí, pero no a Racing: las confesiones de Forlán

Gerardo Lorenzo

El Villa Mitre-Newell’s de la Copa Argentina ya tendría fecha de disputa y estadio

Gerardo Lorenzo

Argentina sigue entre los 10 países con mayor demanda de entradas para Qatar 2022

Gerardo Lorenzo