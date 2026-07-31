viernes, julio 31, 2026
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Santa Fe: severas tormentas con ráfagas, granizo y el paso de una tromba que causó destrozos

De La Bahía 915

Un intenso frente de tormentas avanzaba violentamente sobre la provincia de Santa Fe, afectando principalmente al sur santafesino y al extremo norte de la provincia de Buenos Aires.

Durante las últimas horas, una activa celda de tormenta descargó fuertes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas de viento sobre Rosario y sus alrededores.

La situación de mayor zozobra ocurrió en la localidad de San Genaro, a unos 100 kilómetros de Rosario, donde el paso de un fenómeno severo alarmó a los vecinos y dejó daños materiales de consideración.

Aunque inicialmente se difundió entre los vecinos la alarma por un supuesto “tornado”, los reportes y análisis preliminares determinaron que se trató de una tromba (columna de aire en rápida rotación que se genera bajo nubes de tormenta y suele asociarse a precipitaciones intensas y repentinas), publicó el diario El Litoral.

El paso del fenómeno atmosférico provocó voladuras de techos, caída de ramas y destrozos en infraestructuras locales, obligando a los servicios de emergencia a desplegar operativos de asistencia rápida.

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