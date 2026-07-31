Santa Fe: severas tormentas con ráfagas, granizo y el paso de una tromba que causó destrozos
Un intenso frente de tormentas avanzaba violentamente sobre la provincia de Santa Fe, afectando principalmente al sur santafesino y al extremo norte de la provincia de Buenos Aires.
Durante las últimas horas, una activa celda de tormenta descargó fuertes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas de viento sobre Rosario y sus alrededores.
La situación de mayor zozobra ocurrió en la localidad de San Genaro, a unos 100 kilómetros de Rosario, donde el paso de un fenómeno severo alarmó a los vecinos y dejó daños materiales de consideración.
Aunque inicialmente se difundió entre los vecinos la alarma por un supuesto “tornado”, los reportes y análisis preliminares determinaron que se trató de una tromba (columna de aire en rápida rotación que se genera bajo nubes de tormenta y suele asociarse a precipitaciones intensas y repentinas), publicó el diario El Litoral.
El paso del fenómeno atmosférico provocó voladuras de techos, caída de ramas y destrozos en infraestructuras locales, obligando a los servicios de emergencia a desplegar operativos de asistencia rápida.
#URGENTE | Increíble #Tornado en Santa Fe (San Genaro, Bernardo de Yrigoyen)
Siguen llegando videos extraordinarios de este gran embudo, absolutamente inédito para nuestro invierno.
La celda sigue activa y se dirige #SanNicolas, Buenos Aires.
Información en desarrollo pic.twitter.com/hw23f7w29u
— Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) July 31, 2026