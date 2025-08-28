jueves, agosto 28, 2025
Oficializan los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur compartió los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur.

SANCIONES:

Iván Agudiak (San Francisco) – 3
Eneas Sturmann (Bella Vista) – 2
Alexis Szulga (Sansinena) – 1
Alan Gigena (Libertad) – 1
Matías San Martin (Dublin) – 1
Ian Uribe (Huracán) – 1
Agustín Messina (Pacífico BB) – 1

Además, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de amarillas (5) y se perderán un partido:

Juan Cartes (Comercial)
Cristian Llanos (Libertad)
Alexandro Fuentes (San Francisco).
Gustavo Diaz (Olimpo).
Franco Maggini (Olimpo).

