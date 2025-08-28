Oficializan los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur
La Liga del Sur compartió los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur.
SANCIONES:
Iván Agudiak (San Francisco) – 3
Eneas Sturmann (Bella Vista) – 2
Alexis Szulga (Sansinena) – 1
Alan Gigena (Libertad) – 1
Matías San Martin (Dublin) – 1
Ian Uribe (Huracán) – 1
Agustín Messina (Pacífico BB) – 1
Además, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de amarillas (5) y se perderán un partido:
Juan Cartes (Comercial)
Cristian Llanos (Libertad)
Alexandro Fuentes (San Francisco).
Gustavo Diaz (Olimpo).
Franco Maggini (Olimpo).
