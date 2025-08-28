Francia pide a sus hospitales que se preparen para la guerra

El gobierno francés ordenó a sus hospitales que se preparen para la guerra antes de marzo de 2026, en caso de un conflicto armado generalizado en Europa.

Se espera que los hospitales estén listos para recibir a miles de soldados heridos, mientras que se considera la creación de centros médicos para tratar a los pacientes que regresen de las zonas de combate.

También se aborda la formación del personal sanitario para enfrentar las limitaciones de la guerra.

Una primicia de Le Canard Enchaîné, la revista francesa, destacó documentos internos que solicitan a las agencias sanitarias regionales que preparen al personal para un posible “combate importante”.

La ministra de Salud, Catherine Vautrin, confirmó la existencia de esta carta y afirmó que es normal que el país anticipe las crisis y se prepare para las consecuencias de lo que está sucediendo.