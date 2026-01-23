Olavarría: ya son siete las personas fallecidas por el incendio de un geriátrico

Se elevó a siete el número de víctimas mortales en Olavarría como consecuencia del incendio ocurrido el pasado 5 de enero en el geriátrico La Sabiduría.

En las últimas horas se confirmaron las muertes de Héctor Mario Munarriz e Isabel López, ambos residentes del establecimiento. De esta manera, la lista de fallecidos tras el trágico siniestro quedó conformada por: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz, Armando Héctor Sosa, Alberto Arturo Dalceggio, Héctor Mario Munarriz e Isabel López.

“La Municipalidad expresa sus condolencias y apoyo a las familias”, señaló la comuna en un comunicado difundido este jueves al mediodía.

El lunes 5 por la noche se desató el incendio en el geriátrico del barrio Isaura. En ese momento, el siniestro dejó dos muertos y 42 heridos, varios de los cuales permanecían en terapia intensiva, entre ellos un bombero voluntario.