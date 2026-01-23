viernes, enero 23, 2026
Policiales

Olavarría: ya son siete las personas fallecidas por el incendio de un geriátrico

Debora Pedreira

Se elevó a siete el número de víctimas mortales en Olavarría como consecuencia del incendio ocurrido el pasado 5 de enero en el geriátrico La Sabiduría.

En las últimas horas se confirmaron las muertes de Héctor Mario Munarriz e Isabel López, ambos residentes del establecimiento. De esta manera, la lista de fallecidos tras el trágico siniestro quedó conformada por: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz, Armando Héctor Sosa, Alberto Arturo Dalceggio, Héctor Mario Munarriz e Isabel López.

“La Municipalidad expresa sus condolencias y apoyo a las familias”, señaló la comuna en un comunicado difundido este jueves al mediodía.

El lunes 5 por la noche se desató el incendio en el geriátrico del barrio Isaura. En ese momento, el siniestro dejó dos muertos y 42 heridos, varios de los cuales permanecían en terapia intensiva, entre ellos un bombero voluntario.

Comentarios

You May Also Like

Pidieron 50 años de prisión para acusado de ser un violador serial en Mar del Plata

De La Bahía Noticias

Tucumán: hombre incendió departamento de su novia tras discusión

De La Bahía Noticias

Causa García Gurrea: Marcelo Campetella irá a juicio por falso testimonio

De La Bahía Noticias