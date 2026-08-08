sábado, agosto 8, 2026
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Operativo Zonas Calientes: secuestraron marihuana y retuvieron 18 vehículos

De La Bahía 915

Un megaoperativo de prevención se desarrolló este viernes por la tarde en distintos sectores de Bahía Blanca, con la participación de 120 efectivos policiales y personal de Tránsito municipal. El procedimiento dejó como saldo nueve aprehendidos, 120 gramos de marihuana secuestrados y 18 vehículos retenidos.

El despliegue se realizó entre las 18 y las 21 en las jurisdicciones de las comisarías Primera, Segunda y Quinta, mediante controles vehiculares y recorridas de saturación en los barrios 5 de Abril, Villa Esperanza, Villa Rosario, La Falda, Vista Alegre, Bajo Rondeau, Villa Nocito, Pacífico y Universitario, entre otros.

Según informó la Policía, durante el operativo fueron identificadas 319 personas y 186 vehículos. Además, dos personas fueron demoradas por registrar pedidos de paradero activo, una fue detenida por comparendo compulsivo, tres fueron aprehendidas por tenencia de estupefacientes y otras tres durante allanamientos vinculados a una causa por abuso de arma y lesiones.

Como parte de los procedimientos también se incautaron 120 gramos de marihuana, mientras que 15 motocicletas y tres automóviles fueron retenidos por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

La apertura del operativo se realizó en el Parque Noroeste y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, del Municipio de Bahía Blanca y de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

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