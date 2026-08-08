Operativo Zonas Calientes: secuestraron marihuana y retuvieron 18 vehículos

Un megaoperativo de prevención se desarrolló este viernes por la tarde en distintos sectores de Bahía Blanca, con la participación de 120 efectivos policiales y personal de Tránsito municipal. El procedimiento dejó como saldo nueve aprehendidos, 120 gramos de marihuana secuestrados y 18 vehículos retenidos.

El despliegue se realizó entre las 18 y las 21 en las jurisdicciones de las comisarías Primera, Segunda y Quinta, mediante controles vehiculares y recorridas de saturación en los barrios 5 de Abril, Villa Esperanza, Villa Rosario, La Falda, Vista Alegre, Bajo Rondeau, Villa Nocito, Pacífico y Universitario, entre otros.

Según informó la Policía, durante el operativo fueron identificadas 319 personas y 186 vehículos. Además, dos personas fueron demoradas por registrar pedidos de paradero activo, una fue detenida por comparendo compulsivo, tres fueron aprehendidas por tenencia de estupefacientes y otras tres durante allanamientos vinculados a una causa por abuso de arma y lesiones.

Como parte de los procedimientos también se incautaron 120 gramos de marihuana, mientras que 15 motocicletas y tres automóviles fueron retenidos por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

La apertura del operativo se realizó en el Parque Noroeste y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, del Municipio de Bahía Blanca y de la Policía de la provincia de Buenos Aires.