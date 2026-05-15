Otorgan factibilidad a empresa para pavimentar calles de Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca le otorgó la factibilidad a la empresa Svara Ingeniería Civil S.R.L. para ejecutar la ejecución de pavimento intertrabado en calle Aguado, entre José Ingenieros y Pigüé de Bahía Blanca.

“El plazo de ejecución de la obra será de 120 días corridos”, menciona la resolución 136/2026.

La empresa deberá señalizar de día con letreros y señales reglamentarias y por la noche con luces de peligro reglamentarias alimentadas con 12 o 24 volts.

Ante la interrupción total o parcial de la de la calzada se deberá comunicar y tramitar el permiso con una anticipación mínima de cinco días en la Dirección de Tránsito Municipal.