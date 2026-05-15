Anuncian cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció cortes de energía en varios sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.
Las interrupciones serán en:
– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por calles Punta Alta, Cacique Venancio, Caseros, Drago.
– de 8:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Belisario Roldán, Roca, Fortín Carhué, Ricchieri.
– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Alvear, Guido Spano, Mallea, Cipoletti.
– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles 3 de Febrero, Cervantes, Yrigoyen, Alsina.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
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