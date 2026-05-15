Susbielles pidió intimar a un conductor por daños ocasionados tras evadir un control de tránsito

El intendente Federico Susbielles pidió al Tribunal de Faltas que intimide a un conductor para que se haga cargo de los daños que provocó en la vía pública luego de evadir un control de tránsito, escapar a altísima velocidad por calle Brown y chocar contra un local.

El hecho se produjo el 1 de mayo pasado cuando una persona que circulaba en un auto no se detuvo en un operativo que se realizaba en Brown y Montevideo, huyó a alta velocidad por Brown y terminó incrustado en un comercio de Brown y O’Higgins.

Además de generar daños en la vía pública, el conductor del auto dio 0,90 g/l de alcohol en sangre.

“Tomé la decisión de llevar este caso hasta las últimas consecuencias para que el responsable se haga cargo de los daños ocasionados. Los bahienses no tenemos por qué pagar colectivamente las consecuencias de conductas irresponsables. En Bahía Blanca, conductor irresponsable y conductor alcoholizado: rompe y paga”, expresó el jefe comunal.

“De acuerdo al presupuesto elaborado por el Departamento de Alumbrado y Semaforización en Espacios Públicos del municipio, el monto total de los daños de 1.684.448 pesos”, expresaron desde el municipio.

La intimación establece un plazo de diez días hábiles desde la recepción de la carta documento para efectuar el pago correspondiente. En caso de incumplimiento, el municipio avanzará con las acciones judiciales pertinentes para recuperar los costos ocasionados.