Pampa Energía aprueba decisión final de inversión para producir fertilizantes en Bahía Blanca

El directorio de la compañía argentina Pampa Energía aprobó la decisión final de inversión para un proyecto para producir fertilizantes que demandará desembolsos por 2.700 millones de dólares.

En una nota remitida este lunes a la Bolsa de Buenos Aires, Pampa Energía informó que, luego de haber realizado un “análisis integral”, el directorio de la compañía “resolvió aprobar la decisión final de inversión” (FID, por su sigla en ingles) del proyecto, que “será construido y desarrollado en un plazo aproximado de 41 meses”.

El proyecto, que será desarrollado por Fértil Pampa -una subsidiaria de Pampa Energía- busca construir un complejo de producción de 6.000 toneladas diarias de urea granulada, un fertilizante solido muy utilizado en la agricultura.

“Argentina depende de fertilizantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia, desde regiones con alta inestabilidad geopolítica. Con esta planta, el país tendrá su propio abastecimiento de urea, más previsible y competitivo, y podrá exportar a la región y al mundo”, dijo Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

La planta, que será la mayor productora de urea de Latinoamérica, estará ubicada en Bahía Blanca, un importante puerto sobre aguas del Atlántico.

El complejo ocupará 80 hectáreas dentro del polo industrial de Bahía Blanca e incluirá una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea granulada, una planta desalinizadora de agua, silos de almacenamiento e infraestructura logística en el puerto, incluyendo instalaciones para la carga de camiones y buques destinados al mercado de exportación.

Fértil Pampa ha solicitado la adhesión de este proyecto por 2.700 millones de dólares al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina y al Régimen de Inversiones Estratégicas de la provincia de Buenos Aires (REPIE), cuyas aprobaciones “resultan esenciales”, afirmó Pampa Energía.

Las obras de ingeniería y construcción de la planta estarán a cargo de la firma italiana Tecnimont y la argentina SACDE.

Durante el pico de la obra, la construcción demandará unos 3.500 puestos directos.

Una vez esté operativo, en el complejo trabajaran unas 300 personas.

La urea será producida a partir de gas natural extraído de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, donde Pampa Energía posee bloques de gas y petróleo.

Bahía Blanca tiene conexión directa con los gasoductos provenientes de Vaca Muerta y con las centrales térmicas de generación eléctrica y los parques eólicos de Pampa Energía.

Según explicó la compañía en un comunicado, el gas natural y la energía eléctrica, dos insumos críticos del proyecto que serán suministrados principalmente por Pampa Energia, representan aproximadamente el 70 % de la estructura de costos de la producción de urea. “Esto refuerza las ventajas competitivas de la integración vertical de la compañía y contribuye a la eficiencia operativa y rentabilidad del proyecto”, resaltó la empresa.

Pampa dijo que el nuevo negocio de fertilizantes permitirá generar una fuente adicional de divisas para Argentina, con un aporte anual estimado en unos 1.000 millones de dólares, entre sustitución de importaciones y mayores exportaciones.

Brasil, que importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año, será el principal mercado de destino de la urea que planea producir la empresa argentina. (EFE)