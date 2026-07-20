Lautaro Martínez: “Me hubiese gustado ayudar dentro de la cancha”

Lautaro Martínez agradeció este lunes a la afición de su país el apoyo durante el Mundial y lamentó no haber podido jugar la final, en la que la Albiceleste cayó por 1-0 ante España.

“Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”, expresó el futbolista a través de una publicación de Instagram.

“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, añadió, en alusión al duelo decisivo ante la Roja, el único partido de todo el Mundial en el cual no tuvo minutos, ya que el entrenador Lionel Scaloni priorizó cambios tácticos y en la zona defensiva, dos de ellos producto de las lesiones y otros debido al desarrollo del partido, muy adverso para los argentinos.

Martínez agradeció también el apoyo de la afición durante toda la competición: “Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país”.