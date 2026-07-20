Cayó el consumo de carne y registra el nivel más bajo en 30 años

De acuerdo con el último informe económico de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el abastecimiento de carne vacuna en el mercado interno cayó un 11,5% interanual en el primer semestre de 2026.

Se trata del nivel de consumo doméstico más bajo registrado para un período de seis meses en las últimas tres décadas.

El informe detalla que entre enero y junio el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso, lo que representa casi 132 mil toneladas menos en comparación con el mismo lapso del año anterior.

La retracción se traduce directamente en los hábitos cotidianos: el consumo per cápita anualizado descendió a 47 kilos por habitante, mostrando un recorte de 4,2 kilos por persona (-8,2%) respecto a 2025.

La entidad atribuyó este declive al deterioro del poder adquisitivo de los hogares y a la fuerte disparada de los precios relativos del sector.