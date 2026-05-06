Para funcionario local, “la situación del sistema de salud es grave”

El director de Agencia de Salud municipal, Diego Palomo, señaló que “la situación del sistema de salud es grave” y remarcó que “sin financiamiento nacional no hay sistema viable”.

El funcionario remarcó que el sistema “se desmorona” por el “recorte de medicamentos, reducción de pagos a discapacidad y desfinanciamiento de programas”.

“Así, es imposible garantizar atención y cuidados de calidad”, agregó Palomo.

La mención que hizo el funcionario se vincula con un posteo realizado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

“La situación sanitaria es crítica: la demanda aumenta y el rol del gobierno nacional es cada vez menor. El ajuste avanza. La reducción de financiamiento se suma el retiro de políticas clave, lo que está recargando fuertemente al sistema público de cada una de las provincias”, expresó el funcionario bonaerense.