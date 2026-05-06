Demoran a un joven que circulaba en una moto con pedido de secuestro: también tenía cocaína

El Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió esta madrugada a un joven de 21 años en Ingeniero Luiggi y Juana Azurduy.

Fuentes oficiales informaron que Facundo Ezequiel Carrillo circulaba a bordo de una moto KTM Duke, la que registraba un pedido de secuestro activo de septiembre de 2025, requerido por la autoridad judicial del partido de Tres de Febrero.

Asimismo, al momento de realizarle el cacheo preventivo, el personal policial constató que el aprehendido poseía entre sus prendas un envoltorio con sustancia símil cocaína, con un peso aproximado de 9 gramos.

El causante y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial, con intervención de las autoridades judiciales correspondientes por los delitos de encubrimiento e infracción a la ley 23.737.