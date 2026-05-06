Nicolás lucha por su vida: su mamá pide ayuda para una operación urgente

Nicolás Gómez Simons, de 38 años, necesita 30 millones para una operación urgente de corazón.

Por este tema, Carolina Simons, su mamá, habló en ContraReloj por De La Bahía para pedir ayuda a la comunidad.

La mujer comentó que el joven empezó con problemas que creyó que eran golpes de calor, hasta que terminó en la guardia haciéndose estudios y lo dejaron en terapia intensiva ya que le funciona solo el 20% de su corazón.

Además, el joven es monotributista y asumió que nunca se activó la obra social y al internarse salió que contaba con cobertura médica, por lo que lo podían atender. “Empezamos a rastrear la obra social, pero no tenemos respuesta y no sabemos si va a cubrir la operación”, afirmó Carolina.

“No es una rodilla que te quedás sentado, estamos hablando de que le funciona solo el 20% de su corazón. El Hospital Penna nos atendió excelente, pero al tener obra social no pueden hacer nada y con un médico particular sale 30 millones”, sostuvo angustiada. y

Agregó: “Mi hijo toma 15 pastillas por día y puede sufrir un infarto en cualquier momento. Hay que hacerle tres bypass. Si yo tuviera la plata, lo opero mañana”.

Destacó finalmente que el joven se encuentra en su casa para evitar virus intrahospitalarios y que esto “es muy peligroso”.

Para colaborar, el alias es: operacion.nico a nombre de Nicolás Gómez Simons