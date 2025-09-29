Para Manes, “Milei defraudó y se convirtió en lo peor del pasado”

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, criticó duramente al presidente Javier Milei al señalar que “defraudó” y que “se convirtió en lo peor del pasado”, al tiempo que llamó a construir una alternativa política bajo el lema “Ni lo de antes, ni los de ahora, para adelante”.

En declaraciones públicas, el neurocientífico advirtió que el Estado argentino “no funciona”, aunque planteó que en lugar de eliminarlo se debe “hacerlo más eficiente, más inteligente, más dinámico” y avanzar en “una política de Estado para cada tema” con un proyecto de prosperidad.

“Estamos viviendo una epidemia de trastornos mentales. Los argentinos estamos rotos por dentro y el gobierno actual no pone como prioridad al ser humano”, sostuvo el legislador, quien afirmó que los problemas del país “exceden lo económico” y se relacionan con la falta de propósito y oportunidades.

En esa línea, expresó que los jóvenes sienten que “para hacer plata en la Argentina hay que ser narco, futbolista o político corrupto” y cuestionó la ausencia de “valores y modelos” que permitan generar esperanza.

Sobre Milei, consideró que “vino a combatir la casta y está destruyendo a la clase media, a la sociedad, a los jubilados, discapacitados, médicos, científicos, trabajadores, pymes y comercios”. También lo equiparó con el kirchnerismo: “La Cámpora y el populismo de derecha de Milei y Patricia Bullrich son dos caras de la misma moneda”.

Manes insistió en que “los líderes populistas apelan al tribalismo, que sirve para ganar elecciones pero no para gobernar”, y recordó una célebre frase de Domingo Faustino Sarmiento: “Todos los problemas son de educación”.

“El problema argentino no es sólo económico, es un problema de valores. No hay que resignarse, hay que seguir construyendo y hacer algo nuevo”, finalizó. (NA)