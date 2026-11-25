Pellegrini derrotó a Espora por 83 a 73 en el tercer partido de la serie por la promoción de la Liga de Básquetbol de Bahía Blanca, en las categorías Plata y Bronce, y quedó a un triunfo de conseguir el ascenso.

Gómez Lepez fue la gran figura del ganador, con 35 puntos, incluidos 8 triples en 12 intentos, además de 5 rebotes y 4 asistencias. También se destacó Chaves, con 13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

En el equipo local, Véliz sobresalió con 19 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias. Pellegrini quedó así en ventaja y con la posibilidad de definir la serie en el próximo encuentro.