El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundió este miércoles una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, en la que advirtió sobre la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y reclamó que el Presupuesto 2027 contemple los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

“De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año”, señalaron.

En el documento, el CIN sostuvo que el sistema atraviesa “una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento” y concluyó: “De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación”.