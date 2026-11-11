Las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei expresaron su decepción por no ser recibidas por León XIV

Las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei en Argentina por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre manifestaron su decepción por no haber sido recibidas por el papa León XIV durante su visita al país al considerar que se convirtieron en “un problema” para la Iglesia.

“Es una desilusión. Nos hubiese gustado que nos reciba”, expresó Andrea Martínez, una de las denunciantes, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires organizada por Ending Clergy Abuse (ECA).

El reclamo se produjo un día después de que el pontífice mantuviera un encuentro con cinco víctimas de abusos eclesiásticos, sin incluir a las mujeres que denunciaron al Opus Dei. Ellas esperaban pedirle que la Iglesia reconociera los hechos que relataron y que la organización religiosa niega.

Las denunciantes sostienen que fueron captadas durante su infancia o adolescencia con promesas de educación y alojamiento, y que luego fueron sometidas a trabajos domésticos sin remuneración.

Elisa Carmona, quien afirmó haber atravesado 15 años en esa situación, señaló que sufrió “abuso laboral, espiritual y emocional” y que todavía tiene secuelas. También participó de la conferencia la periodista Paula Bistagnino, quien investigó el caso, y el abogado Sergio Salinas Giordano, director de ECA para América Latina.

Las mujeres presentaron una denuncia ante la Justicia argentina en septiembre de 2024. La investigación alcanza a cinco integrantes del Opus Dei por un presunto sistema de captación y explotación laboral. La organización religiosa niega las acusaciones.