Incendio en el centro: inhabilitaron temporalmente una parada de colectivos en Chiclana al 100

Debido al incendio registrado ayer en un bazar chino, el Municipio de Bahía Blanca informó que quedó temporalmente inhabilitada para el ascenso y descenso de pasajeros la parada de transporte público ubicada en Chiclana al 100.

Hasta que se restablezca el servicio habitual, se solicita a los usuarios utilizar la parada inmediata anterior o posterior a la cuadra afectada.

Además, se recomienda a automovilistas y peatones circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

La Municipalidad comunicará por sus canales oficiales cuando la parada vuelva a estar habilitada.