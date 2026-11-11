Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

El Gobierno de Irán designó este miércoles como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina, en respuesta a la decisión de Buenos Aires de incluir en esa categoría a la Guardia Revolucionaria iraní en marzo pasado.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Irán calificó aquella medida como un “acto hostil” y sostuvo que su decisión se basa en una ley que establece la reciprocidad frente a los países que apoyen la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

“Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió la diplomacia iraní.

A fines de marzo, la administración de Javier Milei declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, al señalar que existían informes oficiales sobre actividades ilícitas transnacionales y su responsabilidad en los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la AMIA, en 1994.

Ambos ataques fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.

A comienzos de noviembre, Teherán también había declarado organizaciones terroristas a la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de calificar al servicio de inteligencia exterior MI6 como “grupo hostil”.

Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas en 2019, mientras que la Unión Europea adoptó una medida similar en enero de este año.