Incendio en el bazar: Susbielles destacó el trabajo de Defensa Civil y Bomberos

El intendente Federico Susbielles valoró la respuesta del sistema de emergencias local tras una jornada intensa de incendios en la ciudad.

El jefe comunal señaló que “en un día movido en Bahía, nuevamente Defensa Civil, Bomberos y todo el sistema de emergencias respondió con profesionalidad, compromiso y arrojo”.

Susbielles remarcó la importancia de “reconocerlos y valorarlos en todos los sentidos” y expresó que se siente “muy orgulloso y tranquilo con su labor, como intendente y vecino”.