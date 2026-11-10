El HCD reconoció a personalidades e instituciones de Bahía Blanca en una jornada con gran convocatoria

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca realizó una nueva serie de Reconocimientos y Distinciones en el recinto “Alfredo Albino Ponte”, la que contó con la participación de vecinos, representantes de instituciones y referentes de distintos ámbitos de la ciudad.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a personas e instituciones por su trayectoria y aporte a la comunidad, además de Declaraciones de Interés Municipal a iniciativas vinculadas con la cultura, la educación, la salud, el deporte y la actividad social.

La apertura, estuvo a cargo de la presidenta del HCD, Gisela Caputo, quien destacó el compromiso de quienes trabajan diariamente por el crecimiento de Bahía Blanca y la importancia de mantener un Concejo Deliberante abierto y cercano a los vecinos.

Entre las distinciones principales, fueron reconocidos como Personalidades Destacadas de la ciudad la Dra. Noelia Noel, por su trayectoria internacional en astronomía y astrofísica, y Juan Carlos “Chochó” Mandará, por sus aportes a la radio, la televisión y la cultura local.

También recibieron el Reconocimiento Ciudad de Bahía Blanca las instituciones ABC, Ser Comunidad y Cáritas Arquidiocesana; el fomentista Jorge Vargas; la Cruz Roja Argentina, Filial Bahía Blanca; y el grupo de voluntarias Las Lilas, de la ONG Nacer. Asimismo, fue distinguido el equipo de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur por un premio obtenido en el 26° Congreso Argentino de Educación Médica.

En cuanto a las Declaraciones de Interés Municipal, se destacaron el 75° aniversario del Sindicato de Prensa de Bahía Blanca, las 10° Jornadas de Reumatología Clínica, la revista Más Industrias, los libros “El gol de tu vida” y “Por qué son argentinas”, y la participación de la atleta Tamara Magario en la World Cup Series Colombia 2026 de powerlifting.

La nómina incluyó además actividades deportivas, educativas y culturales como el Desfile Institucional 2026, el Campamento Distrital CADIS 2026, el torneo Panamericano de fútbol femenino, la labor de la Compañía de Radioteatro Telón Abierto y el Festival de Aeromodelismo.

También fueron reconocidos el aniversario de la Asociación Civil Sembrando Sueños, el libro de Liliana Villagra sobre la memoria de los tripulantes del avión Neptune 2-P-103, las Jornadas Meet Up 2027 de Salud Digital y la actividad comunitaria “Caminata por el Corazón y el Cerebro”.

La jornada reunió a representantes de distintos sectores de Bahía Blanca y permitió destacar el trabajo de personas e instituciones que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al desarrollo y la identidad de la ciudad.