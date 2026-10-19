El HCD realizará su Séptima Sesión Territorial del año en la delegación Las Villas

El próximo jueves 29 de octubre, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca llevará adelante una nueva Sesión Territorial, que tendrá lugar en el Club Villa Mitre y convocará a vecinos e instituciones de los distintos barrios que integran la Delegación Las Villas.

La iniciativa busca continuar acercando la actividad legislativa a la comunidad, promoviendo espacios de participación, diálogo e intercambio para conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y propuestas de cada sector de la ciudad.

En esta oportunidad, la jornada estará destinada a los vecinos de Villa Mitre, Villa Libre, Villa Soldati, Rosario Sur, Rosario, Barrio Obrero, Villa Buenos Aires, Rosendo López, Oasis, Villa Italia, El Sol, Don Bosco, Amaducci, Sánchez Elías, Villa Cerrito y 5 de Abril.

La actividad comenzará a las 16 con la presencia de distintas oficinas municipales y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que brindarán atención, información y asesoramiento a los vecinos que se acerquen al lugar.

Posteriormente, a partir de las 18, se desarrollará la Séptima Sesión Territorial del año en la sede del Club Villa Mitre, ubicada en Garibaldi 149.

Esta modalidad de sesiones forma parte de una iniciativa impulsada por el Cuerpo deliberativo bahiense para promover la participación ciudadana, generar espacios de diálogo y conocer de primera mano las inquietudes, necesidades y propuestas de los diferentes barrios.

Desde el HCD se invita a vecinos, representantes de instituciones y miembros de la comunidad a participar de esta nueva jornada.

Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Más cerca de los barrios, más cerca de los vecinos.