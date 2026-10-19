Justicia electoral brasileña da 24 horas a Meta para demostrar que da el mismo trato a Lula y Bolsonaro

La justicia electoral de Brasil dio este lunes 24 horas a Meta para demostrar que aplica medidas para garantizar un trato igualitario en sus redes a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a menos de una semana del balotaje presidencial.

Si no lo hace, la multa diaria que pesa sobre la empresa estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, será de un millón de reales (unos 200.000 US$), según el documento de la corte obtenido por la AFP.

El izquierdista Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato el próximo domingo frente al senador derechista Flávio Bolsonaro, de 45 años.

Los sondeos más recientes muestran un empate técnico entre ambos.

Tras la primera vuelta, Lula denunció a Meta por “interferencia” en las elecciones y lo acusó de restringir sus contenidos en Instagram y WhatsApp.

Su partido llevó el reclamo a la justicia electoral y también a la Organización de Estados Americanos.

Además, alertó sobre una “selectividad algorítmica” en la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp, que se negaría a generar contenido electoral de Lula pero no de Flávio Bolsonaro.

Meta negó tomar partido en los comicios. La empresa admitió fallos, como la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula, pero los atribuyó a “incidentes” técnicos que no afectaron solo a Brasil.

El jueves, un juez del Tribunal Superior Electoral ordenó a la firma estadounidense aplicar las mismas reglas a ambas candidaturas hasta el balotaje.

Entre las medidas ordenadas, la corte prohibió a Meta reducir de forma desigual el alcance de los contenidos de las campañas, así como las recomendaciones o los resultados de búsqueda.

También le exigió no favorecer a ningún candidato con su herramienta de inteligencia artificial, algo que denunciaron usuarios.

La orden preveía una multa de 500.000 reales diarios (100.000 US$) en caso de incumplimiento.

En su nueva resolución, la corte concluyó que Meta no demostró haber cumplido la mayoría de las órdenes, cuyos plazos ya vencieron.

“La persistencia del incumplimiento, a pocos días de la segunda vuelta, evidencia la insuficiencia de la multa fijada”, añadió.

Durante la campaña, Lula ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos intenta interferir en los comicios en favor de Flávio Bolsonaro, cuyo padre y expresidente Jair Bolsonaro (2019-22) es un aliado de Donald Trump. (AFP)