El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para trabajadores estatales

El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para el personal de la administración pública centralizada.

La medida rige por el Decreto 1203/2026 y la inscripción operará entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, informó que 20 mil trabajadores están habilitados para acceder a este beneficio.

Quienes acepten la desvinculación cobrarán compensaciones según su edad, aportes y antigüedad. Además, las personas que dejen su puesto tendrán una prohibición de reingreso al Estado durante ocho años.

Cada jurisdicción podrá rechazar las solicitudes si la salida del agente perjudica los servicios habituales.