Aprehendieron a un joven que circulaba en una moto con pedido de secuestro por hurto

El Comando de Patrullas aprehendió a José Hernán Melipil (18), imputado por el delito de encubrimiento, luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por hurto.

El procedimiento se registró alrededor de las 20:15 en la intersección de El Benteveo y Juan Plunkett cuando efectivos del Comando de Patrullas realizaban recorridas preventivas por el sector.

En esas circunstancias, los uniformados interceptaron e identificaron a un joven de 18 años que se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda Titan de color azul.

Al verificar los datos del rodado mediante los sistemas policiales, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa caratulada hurto de moto, tramitada por la comisaría Cuarta de Bahía Blanca, con intervención de la fiscalía N° 2.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del conductor y al secuestro de la motocicleta por razones de necesidad y urgencia, a fin de continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Tanto el aprehendido como el rodado recuperado fueron trasladados a la subcomisaría de Villa Harding Green, donde se llevaron adelante las diligencias legales pertinentes.