Arrestaron a dos hombres acusados de robar un freezer y una carretilla

Dos hombres de 35 y 28 años fueron aprehendidos anoche por el delito de robo luego de sustraer elementos de una propiedad ubicada en Facundo Quiroga al 400, en Bahía Blanca.

El procedimiento comenzó alrededor de las 23.45, tras un llamado al 911 que alertó sobre el hecho.

Según las primeras actuaciones, los sospechosos ingresaron al predio luego de romper el tejido perimetral y sustrajeron un freezer de aproximadamente 240 litros y una carretilla metálica.

Efectivos del Comando de Patrullas desplegaron un operativo y localizaron a los dos hombres en Zapiola al 3100, donde fueron aprehendidos.

De este modo, Leandro Daniel González (35) y Julián Héctor Durán (28) quedaron a disposición de la fiscalía Nº15.