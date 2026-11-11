Integrantes de Hogares de Cristo de Bahía Blanca llevarán las ofrendas en la misa de León XIV en Luján

Integrantes de Hogares de Cristo de Bahía Blanca llevarán las ofrendas en la Misa que oficiará el papa León XIV en la Basílica de Luján, en representación de la Familia Grande que acompaña a personas y familias en situación de consumo problemático, informó el intendente Federico Susbielles.

“Las ofrendas en la Misa que oficiará el papa León en la Basílica de Luján serán llevadas por integrantes de Hogares de Cristo de Bahía Blanca en representación de la Familia Grande que acompaña a personas y familias en situación de consumo problemático. ¡Orgulloso es poco!”, escribió el jefe comunal en su cuenta de X.

El posteo de Susbielles destaca la participación de los referentes locales de la organización en el acto religioso que tendrá lugar en el templo de la ciudad bonaerense de Luján.