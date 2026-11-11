“Te da una bronca terrible”: la impotencia de un sobreviviente de la tragedia de Bahiense del Norte

Martín Ramírez, uno de los sobrevivientes de la tragedia ocurrida en el club Bahiense del Norte, manifestó su indignación ante las nuevas revelaciones sobre presuntos vínculos entre peritos oficiales, peritos de parte y dirigentes de la institución.

“Te da una bronca terrible, la impotencia que uno siente es increíble”, expresó durante una entrevista con DE LA BAHÍA.

Ramírez recordó que, mientras permanecía internado en terapia intensiva y había personas fallecidas, algunas de las personas involucradas habrían estado organizando maniobras para encubrir responsabilidades.

El sobreviviente cuestionó el accionar de la Justicia y señaló que, a casi tres años del hecho, todavía no hay personas detenidas ni se realizó el juicio.

También sostuvo que, si los abogados de las víctimas hubieran aceptado las primeras conclusiones de la investigación, inicialmente habría quedado un solo imputado, el ingeniero.

Ramírez consideró que los contactos entre los involucrados pudieron haber condicionado los informes periciales y reclamó que la investigación avance hasta esclarecer lo ocurrido.

En cuanto a su situación personal, contó que perdió una pierna como consecuencia de la tragedia y que continúa enfrentando secuelas físicas.

La víctima detalló que hace tres meses fue sometido a una nueva cirugía para tratar los dolores del miembro fantasma mediante la implantación de un dispositivo en la espalda y anticipó que a fin de mes deberá renovar su prótesis.