El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la recesión técnica en la que ingresó Argentina luego de registrar dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. “La definición de recesión técnica es casi arbitraria”, afirmó durante una entrevista con el canal A24.

El funcionario sostuvo que la metodología utilizada en Estados Unidos para determinar una recesión contempla otros factores, como la profundidad y duración de la caída y la cantidad de sectores afectados. Además, consideró que la economía argentina creció menos de lo esperado, pero aseguró: “Hemos crecido”.

Según los datos del INDEC, la actividad económica registró en septiembre una suba del 1,1% respecto de agosto. Sin embargo, el indicador mostró una caída interanual del 1,2%, mientras que el retroceso de julio, del 2,5%, y la suba de agosto, del 0,4%, determinaron dos trimestres consecutivos con desempeño negativo.

Caputo atribuyó la caída de julio a factores como el aumento del gas, las lluvias y el Mundial. También se refirió al riesgo país, que alcanzó los 1.131 puntos básicos, su nivel más alto en trece meses. “El riesgo país no es por temor a Milei, sino por temor a que no esté Milei”, sostuvo, en referencia a las elecciones presidenciales de 2027.

Por último, explicó que la reciente suba del dólar estuvo vinculada a una crisis financiera global que impulsó la apreciación de la moneda estadounidense frente a otras divisas. El martes, la cotización en el Banco Nación llegó a los 1.615 pesos.