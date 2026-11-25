El Concejo Deliberante de Saavedra realizará mañana, a las 9, una sesión especial para resolver la posible destitución del intendente Matías Nebot.

Para aprobar la medida se necesitan 10 votos de los 14 concejales que integran el cuerpo.

Bárbara Sager, una de las abogadas que representa al jefe comunal, confirmó a DE LA BAHÍA que participarán de la sesión y que harán uso de la posibilidad legal de exponer sus argumentos ante los concejales.

La letrada aseguró que, desde el punto de vista jurídico, tienen tranquilidad, aunque reconoció que se trata de una decisión atravesada por cuestiones políticas.

Sager explicó que, si el Concejo resuelve la destitución, la defensa presentará un recurso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense y solicitará que tenga efecto suspensivo para evitar que la medida se ejecute mientras se analiza la apelación. Luego, aclaró que la suspensión no sería automática sino que deberá ser resuelta por el máximo tribunal provincial.

La abogada también cuestionó el procedimiento de la comisión investigadora y sostuvo que, a criterio de la defensa, no existían elementos que justificaran su intervención más allá de lo que el propio intendente había manifestado públicamente.

Además, remarcó que una eventual destitución deberá contar con fundamentos específicos y no podrá limitarse a repetir los argumentos utilizados en una sesión anterior, en la que se declaró la gravedad de una falta.

El proceso se inició luego de que Nebot revelara en julio de este año que atravesaba una recuperación por consumo problemático y que llevaba más de 300 días sin consumir. En agosto se conformó una comisión para analizar su desempeño, sus ausencias y posibles irregularidades en la gestión municipal.

Sager aclaró que no existe una causa penal contra el intendente y que el procedimiento en el Concejo Deliberante corresponde a un ámbito político e institucional, independiente de la Justicia penal.

Por último, señaló que Nebot está afectado por la situación, aunque se encuentra tranquilo, y agradeció las muestras de apoyo que recibió de vecinos y pidió que la sesión se desarrolle con respeto y sin interferencias que impidan el normal funcionamiento del cuerpo legislativo.