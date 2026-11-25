El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca desarrolló durante 2026 una amplia agenda legislativa, con la aprobación de ordenanzas, resoluciones y minutas de comunicación destinadas a atender problemáticas estructurales de la ciudad y responder a las demandas de la comunidad.

La reconstrucción de Bahía Blanca tras la inundación del 7 de marzo de 2025, el seguimiento de las obras hidráulicas, la infraestructura urbana y la prestación de los servicios públicos fueron algunos de los temas centrales del período.

En materia de desarrollo económico, se destacó la derogación de la Ordenanza N.º 19.331, que establecía distancias mínimas para la habilitación de nuevos comercios, y la autorización de aportes no reembolsables de un millón de pesos para 601 comerciantes, por un total de 601 millones de pesos. También se impulsaron medidas para acompañar a los sectores comerciales afectados por obras públicas.

El transporte público ocupó otro lugar relevante en la agenda. Entre las principales iniciativas se encuentra la creación del Sistema de Información y Seguimiento del Transporte Público de Pasajeros, además de la obligatoriedad de incorporar botones antipánico en las unidades. También se aprobaron proyectos vinculados con recorridos, frecuencias, tarifas, conectividad barrial y seguridad vial.

En el área de salud, se avanzó con la autorización para contratar un servicio integral de telemedicina, la creación de un marco regulatorio para cigarrillos electrónicos y vaporizadores y distintas solicitudes para fortalecer la atención sanitaria en la ciudad y las localidades del partido. Entre ellas, se incluyeron mejoras para el Hospital Municipal, equipamiento médico para Cabildo y el restablecimiento de la atención en Grünbein.

La seguridad ciudadana también formó parte de las prioridades legislativas, con pedidos de ampliación de la videovigilancia, refuerzo de la presencia policial en distintos sectores, jerarquización de dependencias y mejoras en el funcionamiento de los servicios de emergencia.

En cuanto a los servicios públicos, se aprobaron numerosas solicitudes dirigidas a ABSA para atender pérdidas de agua, desbordes cloacales y deficiencias en las redes. También se reclamaron intervenciones para ampliar la cobertura de agua potable y cloacas en diferentes barrios y localidades.

La agenda ambiental tuvo como principales avances la modificación de la Ordenanza N.º 19.374 de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos, que actualiza el régimen sancionatorio y fortalece los mecanismos de fiscalización, y la creación del Centro Veterinario Municipal. Asimismo, se trataron iniciativas relacionadas con el reciclado, la protección de la Reserva Costera y la erradicación de basurales.

En educación y juventud, se destacó la transferencia de un inmueble a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, junto con proyectos vinculados con infraestructura escolar, conectividad y prevención de problemáticas relacionadas con la convivencia digital y las apuestas en línea.

La reconstrucción y el trabajo territorial

A más de un año de la inundación, la prevención del riesgo hídrico y la recuperación de la infraestructura continuaron siendo ejes prioritarios. En ese marco, se aprobaron iniciativas para agilizar las obras del Canal Maldonado, evaluar integralmente la situación hidráulica de General Daniel Cerri y avanzar con medidas de mitigación y prevención ante futuros fenómenos climáticos.

También se aprobaron convenios para la ejecución de obras de pavimentación, bacheo, cordón cuneta y desagües pluviales, en articulación con distintos organismos e instituciones.

Por otra parte, durante el año se concretaron ocho sesiones territoriales en Bella Vista, Villa Rosas, San Roque, Cabildo, San Miguel–Harding Green, Ingeniero White, Villa Mitre y El Nacional. Estos encuentros permitieron incorporar al tratamiento legislativo las inquietudes de vecinos e instituciones, con iniciativas relacionadas con el mantenimiento urbano, la seguridad, el transporte, la salud, el alumbrado, la accesibilidad y los servicios esenciales.

De esta manera, el Concejo Deliberante cerró el período legislativo 2026 con una agenda que combinó la sanción de nuevas herramientas normativas, la actualización de ordenanzas y el seguimiento de las principales problemáticas de Bahía Blanca, manteniendo como ejes la reconstrucción de la ciudad, el fortalecimiento de los servicios y la atención de las demandas de los barrios y localidades del partido.