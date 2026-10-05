Coronel Pringles: condenan a dos hombres por un doble intento de homicidio

En juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó a dos hombres acusados de intentar asesinar a balazos a otros dos vecinos durante una discusión ocurrida en la localidad de Coronel Pringles.

En la resolución, se le impuso la pena de 6 años de prisión a Raúl Marcelo Morales al considerarlo autor penalmente responsable de dos tentativas de homicidio, agravadas por el uso de arma de fuego.

Por su parte, a Gustavo Heriberto Vera se le aplicó la pena de 3 años y 2 meses de prisión tras ser hallado partícipe secundario de los dos intentos de homicidio agravados.

El ataque

La causa fue investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego.

Según la investigación, el hecho se produjo el 24 de mayo de 2025 en las inmediaciones de las calles Euzkadi y Chancay de Coronel Pringles. Hasta allí arribaron Morales y Vera a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo de color azul oscuro.

En medio de una discusión previa con las víctimas, identificadas como Domingo Emanuel Ferreyra y Matías Javier Trejo, Morales se dirigió al vehículo, tomó una escopeta y disparó a corta distancia contra ambos con la clara intención de provocarles la muerte.

Como consecuencia del ataque, Ferreyra sufrió lesiones múltiples en el tórax, abdomen, brazos y muslos. La gravedad de sus heridas puso en riesgo su vida y requirió intervención quirúrgica con pronóstico reservado.

Tras la agresión, Morales corrió hacia el vehículo donde Vera lo aguardaba con el motor encendido para concretar la fuga hacia la calle Tierra del Fuego.

En ese instante, Trejo intentó perseguir el automóvil, momento en el que Morales volvió a efectuar un disparo desde el interior del rodado en movimiento. A raíz de este segundo ataque, la víctima sufrió heridas por perdigones en su mano derecha y en la pierna derecha.

En el fallo, el juez Eugenio Casas valoró la gravedad del ilícito, el disvalor tanto de la acción como del resultado y la mecánica llevada a cabo, ya que efectuaron los disparos en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de terceros.