Descartaron dos casos sospechosos de hantavirus en Tres Arroyos
Las dos muestras de sangre enviadas al laboratorio del Centro Regional de Zoonosis por casos sospechosos de hantavirus en Tres Arroyos arrojaron resultado negativo.
Las muestras correspondían a dos vecinos que habían presentado síntomas compatibles con la enfermedad y cuyos casos habían generado seguimiento sanitario durante la última semana.
Con los resultados conocidos este domingo, quedó descartada la presencia de hantavirus en ambos pacientes, informaron las autoridades a LU24.
En julio pasado, el municipio de Tres Arroyos confirmó un caso de la enfermedad y debió activar el protocolo sanitario.
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