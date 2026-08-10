Al menos 111 muertos por el terremoto que afectó a Colombia

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes a las 7.34 (9.34 de Argentina) el oeste de Colombia, con epicentro en San José del Palmar, y provocó al menos 111 muertos, según confirmaron las autoridades.

El fuerte movimiento provocó el colapso de decenas de edificios y viviendas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate de personas que permanecen atrapadas entre los escombros.

El flamante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, compartió un mensaje en sus redes sociales y sostuvo que que “ante la emergencia, el Estado responde”. “Unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos”, agregó.

“Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos. Firme por la Patria”, expresó además el mandatario en la tarde a través de un posteo en X.

Además, el Gobierno colombiano declaró el estado de desastre nacional, con el objetivo de agilizar la asistencia a las zonas afectadas y reforzar el operativo de rescate y atención a los damnificados.