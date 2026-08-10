Fue detenido tras negarse a pagar en un local nocturno y golpear a un policía en Carhué

Un hombre de 27 años, oriundo de Huanguelén, fue aprehendido durante la madrugada del domingo en Carhué, acusado de negarse a pagar una consumición en un local nocturno y agredir a un efectivo policial.

El hecho ocurrió alrededor de la 1, en un comercio ubicado en la esquina de Moreno y Roque Sáenz Peña, luego de que el responsable del establecimiento solicitara la presencia policial a través del servicio de emergencias 101.

Según el parte oficial, el hombre, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, se negó a abonar lo consumido y comenzó a mantener una actitud agresiva con el propietario del local.

Cuando los efectivos intentaron identificarlo y realizar un cacheo preventivo, el sospechoso se resistió al procedimiento y lanzó golpes de puño contra uno de los policías, aunque no llegó a lesionarlo.

Finalmente fue reducido y trasladado al Hospital Municipal “Don José de San Martín”, donde un médico constató su estado de intoxicación alcohólica.

Posteriormente quedó alojado en la dependencia policial por infracción a distintos artículos del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Adolfo Alsina. (Carhué 2000)