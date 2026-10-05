Archivaron la causa de la mujer agredida en Zelarrayán al 3700

Esther, es la mamá de Melisa, la joven que fue secuestrada y abusada hace poco más de un año en Zelarrayán al 3700 confirmó a De La Bahía que la causa de su hija fue archivada.

La mujer insistió en que “la justicia y la fiscalía no hicieron nada”. “Ellos dicen que trabajaron bien, pero ¿quiénes trabajaron bien? ¿Dónde están los secuestradores detenidos?”, señaló.

“No queremos que se archive sino que se haga justicia”, afirmó y destacó que no tuvieron empatía por la victima.

“No hicieron nada por Melisa. Dicen que hicieron todo pero que no encontraron nada y eso es imposible en una ciudad tan chica”, agregó.