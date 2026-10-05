Woody Allen empieza a rodar su nueva película en Madrid

Woody Allen comenzó este lunes el rodaje de su nueva película en la Plaza de Oriente de Madrid, uno de los primeros emplazamientos elegidos por el director neoyorquino para una comedia con romance e infidelidades en ambientes diplomáticos que grabará las próximas seis semanas en la capital española y la localidad de Aranjuez.

En las imágenes captadas por EFE Televisión, se observa al director neoyorquino ataviado con jersey beis y su habitual gorro de pescador, rodeado de un numeroso equipo de rodaje, mientras una actriz permanece sentada con una amplia camisa blanca en la terraza de un café de la plaza.

El director neoyorquino, que en noviembre cumplirá 91 años, explicó la pasada semana en la presentación de la película que Madrid es una ciudad “preciosa, elegante y lógica para el ambiente diplomático” que estaba buscando para su historia.

La película, una comedia contemporánea que incluirá la palabra ‘Madrid’ en su título, es el largometraje número 51 de Woody Allen como director.

Cuenta con un patrocinio público de tres millones de euros, la mitad de la comunidad y la mitad de la ayuntamiento, del total de doce en que está presupuestada.

El reparto del filme está integrado por la estadounidense Alexi Wasser y la británica Jemima Kirke (‘Girls’), el español Peter Vives (‘El tiempo entre costuras’, ‘Velvet’), el neozelandés Marton Csokas (‘El Señor de los Anillos’) y el noruego Jakob Oftebro (‘Kon-Tiki’).

A ellos se sumarán más de 50 actores españoles, además de más de 700 extras y figurantes. La producción contará, asimismo, con un equipo técnico mayoritariamente español integrado por más de 370 profesionales. EFE