La inflación de septiembre fue de 1,7% en Bahía Blanca, según el CREEBBA

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC-CREEBBA) mostró una variación del 1,7% y retrocedió en 0,3% en relación al guarismo del mes anterior.

Con este dato, la inflación acumulada al término del noveno mes del año se ubicó en 21,8% en tanto que la variación interanual alcanzó el 30,7%.

Durante el mes de septiembre, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Salud, el cual registró un crecimiento del 3,1%. Las variaciones más significativas se produjeron en servicios prepagos y auxiliares (6,3%), elementos para primeros auxilios (2,4%), medicamentos (2,1%) y servicios médicos y odontológicos (1,1%).

En segundo orden, Indumentaria evidenció un alza del 3% explicado principalmente por incrementos en ropa exterior para mujer (12,5%), telas (4,4%), ropa interior para mujer (4%) y artículos de relojería y joyería (2,7%).

Vivienda se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,6%, traccionado por incrementos en tarifas cuyo incremento promedio alcanzó el 3%, seguido de materiales y mano de obra (1,9%), entre otros.

Esparcimiento exhibió una variación del 2,5% y se ubicó en cuarto lugar. En este capítulo se destacan los incrementos en clubes y espectáculos deportivos (9,9%), hotel y excursiones (4,2%) y juegos, juguetes y rodados (2,7%), entre otros.

Por último, Alimentos y bebidas exhibió la tasa de variación más baja del mes alcanzando un 1% y recortando 1,4%, respecto de agosto.

Los principales aumentos se produjeron en manteca y crema (11,4%), destilados y licores (11%), frutas secas y en conserva (10,8%). En sentido opuesto, se registraron descensos en caldos y sopas concentradas (-6,9%), yogur y postres lácteos y aderezos (-6,5% en ambos casos).