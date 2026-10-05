martes, octubre 6, 2026
Locales

Trabajadores de ATE realizarán un paro el 7 de octubre

De La Bahía Noticias

La delegación local de ATE informó que el 7 de octubre se realizará un paro provincial.

Entre los reclamos se encuentran salarios dignos y el pase a planta permanente.

Desde el sector sostienen que los salarios continúan perdiendo frente al costo de vida y reclaman al Gobierno nacional por recursos adeudados a la Provincia de Buenos Aires, al señalar que esos fondos impactan en las políticas públicas y en las condiciones laborales.

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