Censo de residuos en la playa de Monte Hermoso: envoltorios y fragmentos plásticos lideraron los hallazgos

Se llevó a cabo una nueva edición del Censo de Residuos de la Costa Bonaerense (RECOBO), una iniciativa organizada de manera conjunta por el municipio de Monte Hermoso, la Asociación Civil Vecinos Sauce Grande, el equipo técnico de AquaMarina y el programa Playas Limpias MH.

Las jornadas de relevamiento se desarrollaron el domingo 4 de octubre y abarcaron de forma simultánea los puntos establecidos en Sauce Grande (Costanera y Orense) y en Monte Hermoso (Costanera y Dufaur).

A través de la recolección de datos realizada mediante las planillas oficiales del censo, se contabilizaron y categorizaron los distintos tipos de contaminantes hallados a lo largo de la superficie censada.

Los resultados generales del relevamiento arrojaron que los elementos predominantes en la franja costera fueron los fragmentos plásticos, los envoltorios plásticos (nylon, celofán), registrando las cifras más altas de impacto en la zona; seguidos por las colillas de cigarrillo en menor medida.

Estas acciones impulsadas por la Red Costera Bonaerense (RECOBO) integra un total de 22 municipios cuyos datos permiten consolidar una base estadísticamente sólida sobre los residuos que llegan a nuestras playas, reforzando las políticas locales de cuidado ambiental, gestión de residuos y el compromiso constante de la comunidad en la preservación del entorno natural.

Hasta el momento, los datos generales de los distintos municipios coinciden en que casi el 80% de los residuos encontrados a lo largo de la costa bonaerense corresponden a plásticos y colillas.